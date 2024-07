Trauer um Buschhovener Wirt Buschhovener möchten Sportanlage, Straße oder Platz nach Rolf Fuß benennen

Auf den beiden Stufen vor der Eingangstür des Buschhovener Gasthauses „Zum Römerkanal“ stehen Blumen in kleinen Vasen, rote Grablichter und Kerzen. Auf einer weißen Kerze ist das Porträt des am vergangenen Donnerstag im Alter von nur 63 Jahren verstorbenen Rolf Fuß zu sehen, so wie seine Gäste ihn kannten und ihn in Erinnerung behalten werden: freundlich lächelnd, gut gelaunt. Darunter steht: „Für immer in unser aller Herzen.“