Nach Sturmschäden Wie die Heimerzheimer ihren Weihnachtsmarkt retteten

Einen Schock in der Morgenstunde erlebten die Standbetreiber am Heimerzheimer Weihnachtsmarkt: In der Nacht auf Sonntag hatten Sturmböen die Stände teils vollständig zerstört. 15 Aussteller waren betroffen. Aber die Dorfgemeinschaft bewies, dass der Name Programm ist: Innerhalb kürzester Zeit waren rund 150 Freiwillige auf dem Weihnachtsmarktgelände am Alten Kloster, brachten neue Pavillons, Material und Muskelkraft ein. Mit nur einer Stunde Verspätung öffnete der Markt am Sonntag.