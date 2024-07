Swisttaler Politik entscheidet im Herbst Wie es mit der Gesamtschule und der Grundschule in Heimerzheim weitergeht

Der Schulausschuss des Swisttaler Gemeinderates hat eine gewaltige „Hausaufgabe“ mit in die Sommerferien genommen. Die Politiker werden zunächst fraktionsintern beraten, welche der fünf vom Büro DKC Kommunalberatung vorgestellten Varianten für die Neugestaltung der Gesamtschule und der Grundschule in Heimerzheim gebaut werden soll. Das Büro kommt nach Berechnung von wirtschaftlichen Aspekten und einer Nutzungsanalyse zu dem Ergebnis, dass der Abriss der Gesamtschule, deren Neubau an gleicher Stelle sowie der Neubau der Grundschule auf dem Gelände der Gesamtschule für die Gemeinde „am vorteilhaftesten“ sei. Alle Varianten, auch diejenigen mit Sanierung und Erweiterungsbauten kosten nach Berechnungen von DKC zwischen 90 und 100 Millionen Euro (der GA berichtete).