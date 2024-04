Verkehr in Heimerzheim Wie Heimerzheim für Fußgänger sicherer werden soll

An erster Stelle steht die Sicherheit der Schulwege. Um die Situation an der Grundschule in Heimerzheim zu verbessern, an der allmorgendlich Elterntaxis für erhebliche Unübersichtlichkeit und Gefahren für die Kinder sorgen, schlägt Rischbieter vor, für die Elterntaxis eigene Haltepunkte mindestens 250 Meter von der Schule entfernt auszuweisen. Außerdem regt er an, die Bachstraße von der Brücke Bornheimer Straße in Richtung Gasthaus „Zur Linde“ zur Einbahnstraße zu machen, auf der gegenüberliegenden Seite soll der Verkehr in umgekehrter Richtung rollen. Geh- und Querungsbereiche sowie Fahrbahnverengungen und Aufpflasterungen im Umfeld der Schule sollen die Sicherheit der Kinder erhöhen. Es werde Zeit, dass sich an der Grundschule etwas ändere, sagte Ausschussvorsitzende Gertrud Klein (CDU), „denn die Situation dort morgens ist eine Katastrophe“.