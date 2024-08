950 Jahre Heimerzheim Wie Heimerzheim sein Jubiläum feiert

Swisttal-Heimerzheim · Wahrscheinlich ist der Ort viel älter. Auch zur Zeit der römischen und keltischen Besiedlungen könnten bereits Menschen am Ufer der Swist gelebt haben. Dort, wo heute Heimerzheim liegt. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort im Jahre 1074, also vor 950 Jahren. Dieses Jubiläum wird am Wochenende groß gefeiert.

12.08.2024 , 19:00 Uhr

Vorfreude aufs Dorf- und Gewerbefest in Heimerzheim: (v.l.) Manuela Prause, Tanja Schülter, Hermann Schlagheck und Angelika Neubauer. Foto: Hans-Peter Fuß/Hans-Peter Fuss