Gebührenanpassung Trinkwasser in Swisttal wird teurer

Aktuelle Maßnahmen seien beispielsweise der neue Hochbehälter in Arloff sowie ein weiterer Brunnenneubau. Das Trinkwasser werde zudem regelmäßig und streng kontrolliert. Mitarbeitende nähmen nahezu täglich Proben an den Messstellen. Insbesondere die deutliche Steigerung der Energiekosten in den beiden vergangenen Jahren sowie die Entwicklung der tariflichen Löhne mache eine Anpassung der Verbrauchsgebühr notwendig. Schäfer weiter: „Dennoch bleibt der WES einer der günstigsten Anbieter. Bezieht man auch den Grundpreis ein, liegt der Wasserpreis der kommunalen Wasserversorger im Kreis Euskirchen, im Rhein-Sieg-Kreis und den angrenzenden Kommunen für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 120 Kubikmetern im Jahr 2023 bei rund 2,85 Euro pro Kubikmeter.“ Etwaige Erhöhungen seien noch nicht einbezogen. Der WES liege für das Jahr 2024 mit 2,51 Euro unter diesem Wert.