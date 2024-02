Wiederaufbau in Swisttal Warum der Bau der Odendorfer Containerschule sich verzögert

Auch die Odendorfer Grundschule wurde im Sommer 2021 von der Flut stark beschädigt. Bis zum Einzug in den Neubau an gleicher Stelle werden noch einige Jahre vergehen. In der Zwischenzeit werden die Kinder in Klassencontainern unterrichtet. Diese Container sollen an der Straße In der Freiheit auf dem Parkplatz des Sportplatzes errichtet werden. Eigentlich war geplant, dass der Unterricht dort nach den Osterferien beginnen sollte. Doch die Aufstellung der Anlage wird sich verzögern.