Wiederverwertung von Müll in Swisttal Den Joghurtbecher vor dem Verbrennen retten

Steffi Lemke selbst war sehr angetan von dem, was sie in Ollheim gesehen hatte: „Mit der EU-Verpackungsverordnung bekommen wir die Chance, die Verpackungsflut wirksam zu reduzieren. Die Verpackungsindustrie muss künftig erstmals ein EU-weit einheitliches Mindestmaß an recyceltem Kunststoff in neuen Verpackungen einhalten“, teilt sie mit. So würden Verpackungen von Anfang an recyclingfreundlich hergestellt.