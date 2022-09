Ursache noch unklar : Die „Alm“ bei Heimerzheim stand am Freitagnachmittag in Flammen

Die „Alm“ bei Heimerzheim stand am Freitagnachmittag in Flammen

Rund 1000 Quadratmeter Wiese brannten am Freitagnachmittag am Ortsrand von Heimerzheim. Foto: Hans-Peter Fuß

Heimerzheim Die als „Alm“ bekannte Wiese am Ortsrand von Heimerzheim hat am Freitagnachmittag Feuer gefangen. Um ein Übergreifen der Flammen auf die Böschung der L182 zu vermeiden, waren rund 50 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Am Ortsrand von Heimerzheim hat am Freitagnachmittag eine Wiese gebrannt. Nach Alarmierung gegen 15.40 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Swisttal aus, um die rund zwei Hektar in Flammen stehende Wiese, die auch als „Alm“ bekannt ist, zu löschen. Unterstützung erhielten sie dabei von der Feuerwehr Weilerswist. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort.