Rheinische Sprache : „Es soll keiner mehr einen roten Kopf bekommen“

Der rheinischen Heimat verbunden: Wilfried Hein vor der Burg Heimerzheim. Foto: Hans-Peter Fuss

Swisttal Der neue Verein „Lück für os Heematsproch“ will den Dialekt in der Region fördern. Wie er das bewerkstelligen will, verrät Vorsitzender Wilfried Hein.

Mit einem Mitsingabend am Freitag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr im Ollheimer Dorfhaus präsentiert sich der neue Verein „Lück für os Heematsproch“ erstmals der Öffentlichkeit. Mit dem Vorsitzenden Wilfried Hein sprach Hans-Peter Fuß.

Sie sind in den 1950er Jahren im Dörfchen Ollheim aufgewachsen. Welche Sprache haben Sie als Kind gesprochen?

Wilfried Hein Handball, Brauchtum und Kommunalpolitik Wilfried Hein (74) wurde in Swisttal-Ollheim geboren und lebt mit seiner Frau Gerda auch heute noch dort. Der selbstständige Steuerberater war von 1989 bis 1999 Bürgermeister von Swisttal. Er spielte Handball beim TV Ollheim, ist Präsident der KG Bubbelsbröder und Vorsitzender des Ollheimer Dorfgemeinschaftsvereins. hpf

Wilfried Hein: Natürlich nur Platt. Keiner im Dorf hat Hochdeutsch gesprochen. Auch nicht in der Gastwirtschaft meiner Eltern. Und man kam ja nur selten raus. Ich bin einmal im Monat mit meinen Eltern nach Bonn gefahren. Heute wird ursprüngliches Platt ja nur noch in der Eifel gesprochen.

Wann sind Sie denn erstmals mit Hochdeutsch in Berührung gekommen?

Hein: In der Schule. Deutsch ist mir schwerer gefallen als Englisch oder Französisch, als Mathe oder Physik. Mein hochdeutscher Wortschatz war anfangs begrenzt. Das hat sich auch in den Noten widergespiegelt.

Haben Sie das damals als Makel empfunden?

Hein: Ja, es war mir peinlich, wenn mir im Unterricht ein hochdeutsches Wort nicht einfiel. Manchmal habe ich dann einen roten Kopf bekommen. Später hat sich das dann gelegt.

Mit wem sprechen Sie heute Platt, mit wem Hochdeutsch?

Hein: Das kommt auf den Gesprächspartner an. Mit den alten Ollheimern rede ich natürlich Platt. Manchmal geht es aber auch wild durcheinander. Kurioserweise spreche ich mit meiner Frau Gerda Hochdeutsch. Sie hat nie richtig Platt gelernt, denn ihre Eltern stammen aus dem Sudetenland.

In welcher Sprache haben Sie ihre Kinder erzogen?

Hein: Da haben wir nicht so drauf geachtet. Mein Sohn Christoph spricht kein Wort Platt, meine Tochter Sabine schon.

Wer gab den Impuls, einen Verein zu gründen, der die rheinische Sprache pflegt?

Hein: Die Idee kam vom Landschaftsverband Rheinland. Es soll darum gehen, vielfältige Aktivitäten und Projekte zu koordinieren. Wir sind keine Konkurrenz für bestehende Brauchtumsvereine und wollen auch das Hochdeutsche nicht abschaffen. Wir verstehen uns auch nicht als Ollheimer oder Swisttaler Verein. Wir wollen überregional agieren. Ziel soll es sein, dass keiner mehr einen roten Kopf bekommen muss, wenn er rheinischen Dialekt spricht.

Wie wollen Sie die rheinische Sprache den Kindern vermitteln?

Hein: Durch Projekte in den Schulen. Etwa das Singen rheinischer Lieder oder Lesungen in Mundart.

Wolfgang Niedecken hat für den Mitsingabend ein Grußwort geschrieben, wünscht dem Verein alles Gute. Welche Rolle hat seine Band Bap für den Stellenwert der Mundart gespielt?

Hein: Bap hat Kölsch hoffähig gemacht, auch in hochgebildeten Kreisen. Aber auch die Höhner und die Bläck Fööss mit ihren teils tiefgängigen Texten haben dafür gesorgt, dass sich heute niemand mehr seines Dialektes wegen schämen muss.

Was erwartet die Besucher des Mitsingabends am Freitag?

Hein: Auf jeden Fall keine Karnevalssitzung. Es spielen die Rhingpirate aus Brühl und die Band Sibbeschuss aus Buschhoven. Maria Michels aus Odendorf wird Dörp-Geschichten erzählen. Ich hoffe auf einen stimmungsvollen Abend.

Ihr rheinisches Lieblingswort?