Bildung in Swisttal Wo die neuen Schulen in Heimerzheim entstehen sollen

Swisttal · Fünf Varianten für die Neugestaltung der Grundschule und der Gesamtschule in Heimerzheim stehen in der Diskussion. Der Swisttaler Schulausschuss trifft am Dienstag eine Vorentscheidung. Es geht um viele Millionen Euro.

16.09.2024 , 07:00 Uhr

Gesamtschule Swisttal in Heimerzheim: Über deren künftige Ausgestaltung und der der Grundschule entscheiden die Swisttaler Kommunalpolitiker. Foto: Axel Vogel