Schafsriss in Swisttal : Ein Wolf tötete die Schafe in Dünstekoven

Landwirt Hermann Mirgeler füttert die Lämmchen, die ihre Mutter nach der Wolfsattacke verloren haben, mit Milch. Foto: Hans-Peter Fuss

Swisttal Es war ein Wolf, der die Schafe in Dünstekoven getötet und verletzt hat. Das bestätigen die DNA-Proben, die an den Bisswunden der toten Schafe genommen wurden. Der Landwirt will sich nun gegen neue Angriffe auf seine Schafe schützen.