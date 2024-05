Material und Erfahrung So sieht zielgenaue Fluthilfe aus Swisttal für das Saarland aus

Wasser, das Straßen überflutet und Autos mitreißt, Bäche, die Innenstädte unter Wasser setzen, vollgelaufene Keller und Erdgeschosse: Die Bilder, die derzeit aus dem Saarland kommen, sind für die Betroffenen der Flutkatastrophe von Juli 2021 erschreckend vertraut. Ebenso vertraut ist denen, die sich bis heute in der Voreifel um Menschen und Flutschäden kümmern, was in einem solchen Fall gebraucht wird.