Katholische Kirche in Swisttal : Zivilgemeinde will das Heimerzheimer Pfarrzentrum nutzen

Swisttal-Heimerzheim Die Gemeinde Swisttal ist daran interessiert, das katholische Pfarrzentrum in Heimerzheim zu nutzen. Das für den Fall, dass die katholische Kirchengemeinde das Gebäude aufgibt. Miete bezahlen will sie dafür aber nichts.

Sollte die katholische Kirchengemeinde Heimerzheim das Pfarrzentrum im Schatten der Kirche tatsächlich aufgeben und in der Villa am Alten Kloster ein neues einrichten, wie der Kirchenvorstand es plant, hat die Gemeinde Swisttal großes Interesse daran, Teile des Gebäudes zeitweise zu nutzen. Dies hat Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner Pfarrverweser Pater Marek Madej und der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Elisabeth Wilhelmi-Dietrich schriftlich mitgeteilt. Das Thema wird auch in der nächsten Sitzung des Gemeinderats im Rathaus in Ludendorf am Mittwoch, 2. November, 17.30 Uhr, behandelt.

Eine Begegnungsstätte für Heimerzheim?

Wohlgemerkt will die Zivilgemeinde für das Gebäude oder Teile des Gebäudes keine Miete an die Kirchengemeinde zahlen. Denn die Zivilgemeinde hatte den Bau des Hauses in den 1990er Jahren finanziell kräftig unterstützt, insgesamt mit 280.000 Mark. Nun hat der Kirchenvorstand von Sankt Kunibert beim Erzbistum Köln beantragt, das durch die Flut stark beschädigte Haus an der Swist aufzugeben und ein neues Pfarrzentrum in der Villa einzurichten. Dort ist noch der katholische Kindergarten untergebracht, der frühestens 2024 einen Neubau im Garten erhalten soll. Der Pfarrgemeinderat kämpft hingegen für den Erhalt des Pfarrzentrums an der jetzigen Stelle.