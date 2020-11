Zu wenig Platz im Rathaus : Bürocontainer gegen die Raumnot in Swisttal

Bürocontainer gegen die Raumnot in Swisttal

Das Rathaus der Gemeinde Swisttal ist in die Jahre gekommen. Foto: GA/Axel Vogel

Swisttal Für viel Geld will die Gemeinde Bürocontainer kaufen, um Bürokapazitäten zu schaffen. Das grundsätzliche Problem mit dem Swisttaler Rathaus ist damit aber nicht gelöst.

Für 850 000 Euro will die Gemeinde Swisttal Container für die Erweiterung des Rathauses in Ludendorf kaufen. So sollen zwölf bis 14 Büroplätze sowie mindestens ein Besprechungsraum geschaffen werden.