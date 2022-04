Zu wenig Platz im Rathaus : Neue Räume für die Swisttaler Verwaltung

Swisttal-Ludendorf Das Swisttaler Rathaus soll neu gebaut werden. Aber auch bis es so weit ist, muss sich die Situation für die Mitarbeitenden verbessern. Das ist geplant.

Obgleich diese Tatsache auch in der Politik unstrittig ist, ist die Frage weiterhin offen, ob das Rathaus – wenn es schon neu gebaut wird – nicht aus Ludendorf in einen der größeren Ortsteile Swisttals, Heimerzheim oder Odendorf, umziehen sollte. Passiert ist bislang noch nichts, auch weil Investitionen in die Schulen Vorrang haben. Und dann kam die Hochwasserkatastrophe und die Situation verschärfte sich noch einmal: Weitere Büros wurden unbenutzbar. So wird das Rathaus, ungeachtet eines möglichen Umzugs, zunächst am Standort in Ludendorf provisorisch erweitert.