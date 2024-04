Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg Zünder bei Swisttal-Odendorf gesprengt

Der Kampfmittelräumdienst habe die Zünderteile zwischen Odendorf und Palmersheim entdeckt, in der Nähe der Landesstraße 11. „Die Fundstelle lag etwa 150 Meter entfernt von bebautem Gebiet“, so Maack. „Daher mussten wir auch keine Anlieger evakuieren.“ Die Zünder waren nicht zufällig gefunden worden, sondern bei einer aktiven Suche in dem Bereich: „Das Areal ist in der Beplanung und daher wird zukünftig dort auch die Suche nach Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg fortgeführt“, so Maack weiter.