Langer Stau in Richtung Köln : Drei Fahrzeuge kollidieren bei Unfall auf der A61 bei Weilerswist

Foto: Axel Vogel

Swisttal Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A61 in Höhe der Ausfahrt Weilerswist in Fahrtrichtung Köln hat am Samstagnachmittag für einen kilometerlangen Stau gesorgt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus bisher noch ungeklärter Ursache sind am Samstagnachmittag auf der A 61 zwischen Swisttal und der Ausfahrt Weilerswist in Fahrichtung Köln drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Laut der Autobahnpolizei Köln musste kein Rettungswage ausrücken. Da sich der Unfall jedoch genau in Höhe der Ausfahrt ereignete, konnte der Verkehr an dieser Stelle nur einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

(wrm)