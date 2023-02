Freizeit-Tipps für die Karnevalstage : Hier können Karnevalsmuffel dem jecken Treiben entfliehen

Auf einem großen Traktor können Kinder auf dem Bauernhof-Spielplatz am Landschaftspark Eichholz in Wesseling klettern. Foto: Antje Jagodzinski

Rhein-Sieg-Kreis Im warmen Wasser abtauchen, in Museumswelten entfliehen, wandern und neue Spielplätze entdecken oder ein Krimispiel lösen: Das sind unsere Tipps, wie es sich in Vorgebirge und Voreifel dem Karneval entkommen lässt

Während es die einen in den Füßen juckt, wenn „dat Trömmelche wieder jeht“, packt die anderen das kalte Grausen beim Anblick einer bunt kostümierten Jeckenschar. Wer im Rheinland dem närrischen Treiben entfliehen will, hat es mitunter nicht leicht. Der GA hat Tipps zusammengestellt, was Karnevalsmuffel und Jecke, die eine Feierpause brauchen, an den Karnevalstagen im Linksrheinischen unternehmen können.

Schwimmbäder: Einfach mal abtauchen aus dem Karnevalstrubel lässt es sich natürlich wunderbar im Schwimmbad. Südseeflair verspricht die Therme Euskirchen mit ihrem „Palmenparadies“, Thermenallee 1. Tickets müssen vorab online unter https://www.badewelt-euskirchen.de/ gebucht werden. Mit Whirlpool und Wellness lockt das Rheinbacher Monte Mare, Münstereifeler Straße 69 (www.monte-mare.de). Das dortige Wellenbad ist allerdings derzeit nicht in Betrieb. Achtung für Bornheimer Schwimmfans: Das Hallen-Freizeit-Bad an der Rilkestraße bleibt über die Karnevalstage, von Montag, 13. bis einschließlich Samstag, 25. Februar, zwecks Wartung und Reinigung geschlossen.

Museen: Erfahrungsgemäß gut besucht von Gästen, die dem Karneval aus dem Weg gehen wollen, ist das Freilichtmuseum Kommern laut Andrea Nowotny, Wissenschaftliche Referentin für Marketing und Tourismus: „Es herrscht aber kein übermäßiger Andrang“, sagt sie. Das Museum an der Eickser Straße in Mechernich-Kommern (https://kommern.lvr.de) ist an den Karnevalstagen regulär von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen sind aktuell neben dem Museumsgelände mit den historischen Gebäuden, Gärten und Tieren die Indoor-Ausstellung „WirRheinländer“ und die Sonderausstellungen „Herdanziehungskraft. Küche und Kochen“ sowie „Formvollendet? Bakelit verändert den Alltag“. Ein Ticket für Erwachsene kostet 9,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Ein beliebtes Ausflugsziel an den Karnevalstagen: Das Freilichtmuseum Kommern, hier ein Einblick in die Ausstellung „Herdanziehungskraft“, in der es um Küche und Kochen geht. Foto: LVR-Freilichtmuseum Kommern, Hans-Theo Gerhards

Das Rheinbacher Glasmuseum am Himmeroder Wall 6 (https://glasmuseum-rheinbach.de/) öffnet am Karnevalsfreitag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr, am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Aktuell sind dort in der Sonderausstellung „Breaking News“ die jüngsten Neuzugänge des Museums zu sehen, darunter 36 Designergläser sowie Skulpturen in unterschiedlichen Techniken. An Weiberfastnacht, Rosenmontag und Veilchendienstag bleibt das Museum geschlossen. Um einen fiktiven Einbruch ins Glasmuseum dreht sich der Rheinbacher Krimi-Trail, bei dem Gruppen von bis zu fünf Personen für 28 Euro gemeinsam und eigenständig Detektiv spielen können. Nähere Infos im Museum oder unter https://www.krimi-trails.de/produkt/rheinbach/.

In der Sonderausstellung "Breaking News" zeigt das Glasmuseum Rheinbach seine Neuzugänge. Foto: Glasmuseum Rheinbach

Eingeschränkte Öffnungszeiten gelten über Karneval auch im Max-Ernst-Museum, Comesstraße 42, in Brühl. Wer die neue Ausstellung „Image. Max Ernst im Foto“ sowie die Dauerausstellung, die ständige Sammlung „Max Ernst – Leben und Werk – 70 Schaffensjahre“ sehen möchte, hat dazu an Karnevalsfreitag und Samstag, 17. und 18. Februar, sowie ab Veilchendienstag wieder Gelegenheit. Näheres unter https://maxernstmuseum.lvr.de/

Wandern: Wer raus in die Natur möchte und dafür Gesellschaft sucht, ist beim Eifelverein Rheinbach richtig. An Weiberfastnacht bietet Heinz Bester wie jeden Donnerstag ab 14 Uhr eine Wanderung an. „Meine Frau und ich kommen ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, bei uns sind Karnevalsmuffel auf jeden Fall willkommen“, sagt der Wanderführer. Auch wenn in den vergangenen Jahren der ein oder andere Teilnehmer oder Teilnehmerin schon mal eine Pappnase aufgesetzt oder einen Orden um den Hals getragen habe. Treffpunkt ist die Gräbbachbrücke im Stadtpark, von dort geht es für eine bis eineinviertel Stunde in den Rheinbacher Wald und im Anschluss gibt es Kaffee und Berliner im Eifelhaus, kündigt Bester an. Wichtig sei aber: „Wir gehen nicht spazieren, sondern wandern“, betont er, dass festes Schuhwerk nötig sei. Ein besonderes Ziel lockt am Karnevalssonntag: Dann geht es mit Angela Eckert „eine Runde um den größten ‚Teller’ Deutschlands“: das Radioteleskop Effelsberg. Treffen mit Pkw ist um 10 Uhr am Himmeroder Wall. Die Teilnehmer begeben sich auf elf Wanderkilometer mit 320 Höhenmetern. Rucksackverpflegung ist mitzubringen, der Mitfahranteil beträgt 2,50 Euro. Mehr Infos unter www.eifelverein-rheinbach.de.

Kino: Einen bewussten Kontrapunkt zum Karnevalstreiben setzt das Zoom Kino in der Brühler Innenstadt, Uhlstraße 3. Das mehrfach ausgezeichnete Kino, das von einem Verein betrieben wird, zeigt von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag täglich um 19 Uhr den Film „She said“. Darin verkörpern Carey Mulligan und Zoe Kazan die New-York-Times-Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, die mit ihren Recherchen die Missbrauchsvorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein aufgedeckt haben und so den Anstoß für die #MeToo-Bewegung gaben. Für ihre Arbeit wurden die Journalistinnen mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. „Wir haben den Film ausgesucht, da er sicher nicht die Karnevalsfans anspricht, sondern eher die anderen“, erklärt Hans-Jörg Blondiau vom Zoom Kino. Zudem habe der deutsche Film sehr gute Besucherzahlen. Blondiau empfiehlt eine Reservierung (☎ 02232/792170), „aber wir gehen nicht davon aus, dass eine Vorstellung ausverkauft ist.“ Am Freitag, 17., und Dienstag, 21. Februar, läuft der Film zusätzlich auch um 14 Uhr. Wer keinen Kostümierten über den Weg laufen möchte, sollte den Sonntag meiden, denn dann zieht ab 12.30 Uhr der große Brühler Karnevalszug „Närrischer Elias“ durch die Innenstadt.