Suche nach BMW der 1er-Baureihe Nach tödlichem Unfall in Wesseling: Polizei verfolgt Spur zu möglichem Unfallauto

Nach dem tödlichen Unfall in der Nacht auf Sonntag im Wesselinger Stadtteil Keldenich hat die Polizei eine Spur. Wie die zuständige Polizeibehörde aus dem Rhein-Erft-Kreis mitteilte, wird nach einem an der Front beschädigten BMW der 1er-Baureihe gesucht. Das Ergebnis der Auswertung eines an der Unfallstelle gefundenen Fahrzeugteils sowie mehrere Zeugenaussagen seien belastbare Indizien für diese Fahndungsrichtung, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Köln. Zur Aufklärung des Falls wurde eine eigene Ermittlergruppe eingesetzt.