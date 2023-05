Unterbringung in Bornheim Turnhalle bleibt vorerst für Geflüchtete reserviert

Warum das so ist, machen schon die Zahlen klar: 1500 Migranten und Flüchtlinge leben derzeit in Bornheim. davon zwei Drittel in privaten Wohnungen, 420 Männer, Frauen und Kinder in städtischen Liegenschaften, Containern und angemieteten Wohnungen. Die 23 städtischen Unterkünfte (Containeranlagen, angemietete Wohnungen und städtische Liegenschaften) reichen nicht aus. Mit 38 Männern verschiedener Nationalitäten ist daher seit vergangenem Herbst die Turnhalle der Johann-Wallraf-Grundschule belegt.