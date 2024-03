Anklage vor dem Landgericht Bonn Staatsanwaltschaft: Brutaler Überfall in Zülpich war versuchter Mord

Der 37-jährige Angeklagte wurde im Rahmen einer internationalen Fahndung am 16. September an der griechisch-bulgarischen Grenze festgenommen und am 18. Oktober nach Deutschland ausgeliefert. Wenig später verhafteten die Ermittler schließlich in Köln und Wassenberg noch eine 36-jährige Frau und einen weiteren 37-jährigen Mann. Über das Motiv und mögliche Beute ist bislang nichts bekannt.