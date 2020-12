Hilfe in Wachtberg : Unter widrigen Umstände für die Flüchtlinge da

Wachtberg. Ehrenamtliche Helfer der Wachtberger Geflüchtetenhilfe entwickeln Ideen, wie sie ausgefallene Angebote ersetzen können. So gibt es beispielsweise Tablets auf Raten für den virtuellen Schulbesuch.

Ohne Sprache ist das tägliche Leben mit den sonst einfachsten Dingen schwierig. Um die Sprache in einem fremden Land zu lernen und sich zu integrieren, braucht man Sprachkurse und Kontakt mit seinen Mitmenschen. Beides ist allerdings seit Monaten immer wieder nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. In Wachtberg geben sich Ehrenamtliche und Verwaltung alle Mühe, die derzeit wenigen Möglichkeiten für Flüchtlinge gemeinsam zu nutzen.

In der Verwaltung hatte man auf die mal gelockerten, mal strengeren Kontakteinschränkungen mit reagiert. „Damit keine Zusammenkünfte in den Gängen oder vor dem Rathaus entstehen“, so Johannes Hüllen vom Fachbereich Soziales, gebe es jetzt klare Regelungen für Rathausbesuche. Seit April unterstütze zudem ein Sicherheitsdienst bei den monatlichen Auszahlungen, um die Abläufe zu steuern und auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen vor Ort hinzuweisen. Viele Flüchtlinge meldeten von sich aus ihren Besuch im Rathaus telefonisch an, so Hüllen. „Bei uns ist der direkte Kontakt auf ein Minimum reduziert, aber er findet statt. In anderen Behörden geht alles nur noch schriftlich.“ Das wirft vielfach zusätzliche Probleme auf.