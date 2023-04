Urteil im Prozess vor dem Landgericht Bonn Haftstrafe und Therapie für 23-jährigen Tankstellenräuber aus Euskirchen

Sechseinhalb Jahre Freiheitsstrafe: So lautet das Urteil gegen einen 23-Jährigen aus Euskirchen, der am 15. und 18. Oktober 2022 in seiner Heimatstadt zwei Tankstellen überfallen und 1500 Euro Bargeld erbeutet hat. Das Landgericht Bonn hat den jungen Mann am Freitag des zweifachen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung für schuldig befunden. Der rauschgift- und alkoholsüchtige Angeklagte nahm das Urteil sofort an, denn die Strafkammer ordnete gleichzeitig die Unterbringung in einer Entziehungsklinik an – darauf hatte er gehofft. Nach einem Jahr und drei Monaten Strafvollzug muss er sich zwei Jahre lang einer Therapie unterziehen. Beendet er diese erfolgreich, wird die weitere Haft möglicherweise zur Bewährung ausgesetzt.