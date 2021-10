Urteil am Landgericht Bonn : Freisprüche im Fall einer Hanfplantage in Euskirchen

Bonn/Euskirchen Drei Männer standen vor dem Bonner Landgericht. Der Vorwurf lautete: Beteiligung an einer Cannabis-Plantage im Euskirchener Ortsteil Wüschheim. Nun hat die Kammer das Trio freigesprochen.

Seit dem 20. August mussten sich zwei Männer (30 und 32 Jahre alt) und ihr Vater vor der 10. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Dem Trio und einem weiteren, 31-jährigen Angeklagten wurde vorgeworfen, an einer Cannabis-Plantage im Euskirchener Ortsteil Wüschheim beteiligt gewesen zu sein. Nun hat die Kammer die drei Männer freigesprochen, das Verfahren gegen den vierten Angeklagten war bereits zuvor eingestellt worden.

Sieben Angeklagte

Im Februar 2017 ließ die Polizei zwei Cannabisplantagen hochgehen, eine in einer Lagerhalle in Köln-Zollstock, die zweite in dem Eifelörtchen. Insgesamt wurden nach dem Zugriff sieben Personen angeklagt, denen die Beteiligung an den illegalen Gewächshäusern vorgeworfen wurde.