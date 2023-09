Urteil des Landgerichts Bewährungsstrafe nach Misshandlungen in einer arrangierten Ehe

„Es kam zu Schwierigkeiten“, hatten sowohl der Angeklagte als auch seine Ex-Frau vor Gericht ausgesagt. Diese „Schwierigkeiten“ gipfelten allerdings in jahrelangen Gewaltexzessen des 34-jährigen Bornheimers gegen seine 31-jährige damalige Ehefrau. Am Donnerstagnachmittag wurde der gewalttätige Ex-Ehemann nun vor dem Bonner Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung in drei sowie wegen vorsätzlicher Körperverletzung in weiteren zwei Fällen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Das Urteil ist das Ergebnis einer Verständigung nach dem Schema „Geständnis gegen eine relativ milde Strafe“.