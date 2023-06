Schwimmen im Rhein Tragödie von Hersel: Kommt das Badeverbot im Rhein?

Immer wieder ertrinken Menschen im Rhein. Im Jahr 2003 war es ein siebenjähriger Junge, der in Bonn von der Sogwelle eines Schiffes erfasst wurde. 2004 ertrank ein Elfjähriger, der vom Ufer zum Herseler Werth schwimmen wollte und von der starken Strömung erfasst wurde. 2005 starben zwei Männer auf der Höhe von Königswinter in den Fluten. Und am Pfingstmontag dieses Jahres geriet ein siebenjähriger Junge aus Heimerzheim am Herseler Werth ins Wasser, wurde von der Strömung mitgerissen und ertrank. Sein Vater sprang hinterher, konnte seinen Sohn aber nicht mehr retten.