„Kleine Wunder überall“ von Katrin Lankers : Vom Verletzen und Versöhnen

Bornheim-Hersel Geschichte über einen Mutter-Tochter-Konflikt: Nach einem Jahr Recherche, Konzeption und Schreiben veröffentlicht die Herseler Jugendbuchautorin Katrin Lankers ihren ersten Roman für Erwachsene.

Manchmal hilft nur ein Spaziergang

Das Schreiben ging Lankers nicht immer flüssig von der Hand. „Wenn die Figuren nicht so reagieren wollen, wie ich mir das vorher überlegt habe und ich beim Formulieren das Gefühl habe, dass der bisher eingeschlagene Weg nicht der Richtige ist, dann sitze ich am Laptop und komme einfach nicht weiter – wie eine Blockade“, sagt Lankers. In solchen Fälle helfe meistens nur ein „strammer Spaziergang“ am Rhein“.