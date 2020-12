Wachtberger Schulgeschichte : Von Bundesjugendspielen und nächtlichen Schnitzeljagden

Christa von Düsterlho präsentiert das Dorfporträt mit dem dritten Teil der Pecher Schulchronik. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Pech Riesige Datenmengen und viele dicke Bücher hat Christa von Düsterlho gesichtet. Nun veröffentlicht sie den letzten Teil der Pecher Schulchroniken.



Von Peter Reuter

Handschriften haben Christa von Düsterlhos Recherchen zu den Pecher Schulchroniken in den vergangenen Jahren geprägt. Sütterlin, Deutsche Kurrentschrift und andere Lettern aus rund 175 Jahren hatte die ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins und heutige Geschäftsführerin des Vereins für Kunst und Kultur in Wachtberg, kurz KuKiWa, entziffert. So bereitete sie für die heutigen Bewohner des Orts Geschehnisse rund um die Schule und den Ort in der Reihe „Dorfporträts“ greifbar auf.

In den vergangenen Jahren führte Renate Clasen, Lehrerin an der Grundschule Pech, die Chronik am Computer. Im dritten und letzten Teil dieser Arbeit skizziert von Düsterlho die Geschicke der Schule von 1975 bis heute. „Dieses Dorfporträt befasst sich mit den letzten rund 45 Jahren“, sagte die KuKiWa -Geschäftsführerin. Insgesamt fünf dicke Wälzer und mehr als ein Gigabyte Daten hatte von Düsterlho gesichtet, um schul- und ortsgestaltende Ereignisse zusammenzufassen.

Nachdem Willi Münz als Schulleiter 1975 ausgeschieden war, führte Alfons Paus die Schule ein Jahr lang kommissarisch, bis Klaus Eichner von 1976 bis 1997 das Ruder übernahm. Ihm folgten im Amt Brigitte Römmelt bis 2009, Norbert Schulten bis 2016 und Jutta Danylow bis 2018. Seither führt Elke Weyers die Schule. Im Ponyhotel Wiesenau feierte Alfons Paus am 8. Juli 1976 mit den Mitgliedern der Schulpflegschaft und dem Lehrerkollegium seien Abschied. Das neue Schuljahr unter neuer Leitung begann für die Grundschüler mit bedeutend mehr Platz als zuvor.

Weil das neue Schulzentrum am Stumpebergweg in Berkum fertiggestellt worden war, zog die Hauptschule aus dem Pecher Schulgebäude aus. Mit Schülerzahlen zwischen 30 und 40 Mädchen und Jungen pro Klasse beherbergte das Gebäude 1976 insgesamt 133 Kinder, ihre Zahl sank bis 1980 auf 90. Harmonisch und von Ereignissen wie Ausflügen, Bundesjugendspielen, Fahrradprüfungen und nächtlichen Schnitzeljagden sei das Leben geprägt gewesen, beschreibt die Autorin des Dorfporträts die Jahre bis 1984.

Das vielfältige Engagement der Pecher Bürger für ihre Schule zeigte sich an einem Martinstag 1985 in besonderer Weise. „Unbekannte Rowdies“ hatten, wie der General-Anzeiger seinerzeit berichtete, den zuvor aufgeschichteten Holzhaufen einen Tag vor dem Martinszug mutwillig abgebrannt. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und freiwillige Helfer hatten an nur einem Tag satte 14 Fuhren Holz gesammelt, um das Martinsfeuer für die Kinder dennoch zu realisieren. „Manche haben sich extra freigenommen“, las man einen Tag später in der Zeitung ein Zitat des damaligen Ortsausschussvorsitzenden Gerhard Alder.

Kurzweilig berichtet das Dorfporträt vom 125. Jubiläum im Jahre 1991, in dem Bürgermeister Peter Schmitz den besonderen Geist der Schule würdigte und von der ersten Schüler-Fußgruppe im Pecher Karnevalszug 1992, mit mehr als der Hälfte der Kinder aus der gesamten Schule.

Direktor Klaus Eichner mit seiner ersten Klasse im August 1976.

