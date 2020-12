Voreifelbahn : Auf der S23 fallen derzeit viele Züge aus

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn Bis ins neue Jahr müssen Passagiere mit vermehrten Ausfällen auf der Voreifelbahn rechnen. Das hat eine Ursache, die die Deutsche Bahn nicht ohne Weiteres kompensieren kann.

„Störungen im Betriebsablauf“ beziehungsweise „betriebsbedingte Störungen“. Solche Meldungen haben Reisende an den Stationen der Voreifelbahn S 23 in den vergangenen Tagen häufig auf den Fahrgastinformationsanzeigen gelesen. Und vermutlich werden sie das in den kommenden Tagen noch des Öfteren tun. Denn auf der Voreifelbahn läuft es derzeit nicht rund. Vermehrt fallen Züge aus.

Was sich in den kommenden 13 Jahren ändern soll

Betroffen von den Ausfällen ist laut Bahn vor allem die S 23, Probleme könnte es aber durchaus auch auf anderen Linien geben. Die Disponenten der Bahn versuchten, das vorhandene Personal so einzusetzen, dass Zugausfälle bei der Voreifelbahn möglichst in den Tagesrandlagen erfolgen – also sehr früh morgens und am späten Abend, wenn weniger Menschen unterwegs seien, erläuterte Pohlmann weiter.