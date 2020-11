Vorfall in Weilerswist : Mann soll Adoptivtochter missbraucht haben

Bonn/Weilerswist Ein 51-Jähriger ist vor dem Bonner Landgericht angeklagt. Er weist alle Schuld zurück und greift seine Ex-Frau an.

Deutlich über drei Stunden dauerte der Vortrag des Angeklagten: Sichtlich emotional, teilweise unter Tränen skizzierte am Dienstagmorgen ein 51-jähriger Familienvater die letzten 20, 30 Jahre seines Lebens aus eigener Sicht. Weil er seine heute 29-jährige Adoptivtochter zwischen Oktober 2000 und Oktober 2001 in Weilerswist insgesamt sechs Mal sexuell missbraucht haben soll, muss sich der Mann aktuell vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Die habe er Anfang der 90er-Jahre kurz nach deren Trennung von ihrem damaligen Mann kennengelernt, so der Angeklagte im Zeugenstand. Sie habe eine kleine Tochter, die jetzige Klägerin, mit in die Beziehung gebracht. 1996 kam dann ein gemeinsamer Sohn zur Welt, der Soldat zog mit seiner „kleinen Familie“ nach Bayern, wo er stationiert war.

So sei ihm auch zunächst entgangen, dass seine Frau wohl nicht mit Geld umgehen könne: Trotz seines ja durchaus vernünftigen Soldes habe er zum Beispiel einmal am Bahnsteig gestanden und sich keine Fahrkarte ziehen können. Seine Frau hatte das Konto über den Anschlag überzogen. Nachdem er dann eine Stationierung in der Eifel bekommen habe, habe er erfahren, dass sogar einige Male der Gerichtsvollzieher vor der Türe stand.

Auch mit seiner Schwiegermutter sei er zunehmend in Konflikt geraten: Weil seine Adoptivtochter eines Tages zu ihm in die Dusche gekommen und ihn unvermittelt an seinem Penis gezogen habe, habe er dem damals zirka zehn Jahre alten Mädchen spontan eine Ohrfeige verabreicht. Später habe er dann seiner Frau anvertraut, dass er nur deshalb so außer sich geraten sei, weil er als Kind über Jahre hinweg von seinem eigenen Großvater missbraucht worden sei.