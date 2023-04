Krebsrisiko für Feuerwehrleute Vortrag in Meckenheim: Wie sich wahre Helden schützen können

Aber es gibt auch Schutz. In allen Fällen könne man mit einem guten Hygienekonzept vorbeugen. Bätge stellte das in Schweden entwickelte „Skelleftea-Modell zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppung“ vor. Die Grundsätze: im Brandeinsatz immer für den bestmöglichen Schutz sorgen, Umkleiden nach einem Brandeinsatz möglichst direkt vor Ort, statt mit kontaminierter Einsatzkleidung das Fahrzeug zu besteigen, und die benutzte Kleidung in Säcken verpacken. Außerdem sollte Einsatzkleidung direkt gewaschen werden, wie auch die benutzten Schläuche. Feuerwehrleute sollte sich möglichst innerhalb einer Stunde nach dem Einsatz sorgfältig duschen. Dafür seien Umkleideräume hilfreich, um sich nicht in der Wagenhalle umziehen zu müssen, und in der Löscheinheit sollten Bereiche mit „Ab hier keine Einsatzkleidung“-Schildern gekennzeichnet werden. Zudem sei es ratsam, die Abgase aus den Einsatzfahrzeugen beim Ausfahren aus den Hallen mit einem Schlauch einzufangen.