Tiere suchen ein Zuhause : Tierschutzverein Wachtberg sucht dringend Paten

Wachtberg Der Tierschutzverein in Wachtberg braucht Unterstützung und sucht deshalb Paten. Auch einen kleinen Lagerraum benötigen die Tierschützer.

Finchen heißt beispielsweise eine von vielen Tieren, die ein Zuhause auf Zeit suchen. Die getigerte Katze hat Glück gehabt und ist bei Petra Tillmanns in Pech untergekommen. „Der Tierarzt schätzt, dass sie etwa zehn bis zwölf Jahre alt ist“, berichtet Tillmanns. Am Wachtbergdenkmal haben Enewa-Mitarbeiter den Stubentiger gefunden und den Tierschutz alarmiert. Suchaufrufe hat es gegeben. Gemeldet haben sich die Besitzer des Tieres nicht.

Schicksal der Katze ist unbekannt

Welches Schicksal genau Finchen widerfahren ist, lässt sich natürlich nicht erfragen. Eine Wildkatze sei sie jedenfalls nicht, so Tillmanns. „Sie ist sehr menschenbezogen.“ Auch wenn Katzen nicht wie Hunde zum Kuscheln neigen und für ihren eigenen Kopf bekannt sind, so achtet Finchen doch genau darauf, wohin die Menschen sich im Raum bewegen. Sie beobachtet, ob die Menschen ihr die Tür öffnen oder wie weit sie sich ungefährdet von ihrer Pflegerin entfernen kann. Auch in den Garten, den sie seit Kurzem gerne erkundet, geht sie nicht, ohne einen Blick zum Haus zurückzuwerfen. „Sie passt genau auf, was ich mache“, beschreibt Tillmanns.

Wie andere Pflegende beobachtet wiederum Tillmanns Finchen genau, um den Charakter des Tiers einschätzen zu können. So können die Aktiven des Vereins am besten herausfinden, ob das zu vermittelnde Tier besser zu einem Single, einer Familie oder zu einem Senior passt. Für die Utensilien, die man für die Aufnahme eines Pfleglings braucht, sorgt der Tierschutzverein. Auch die Tierarztkosten oder das Futter muss man nicht selbst bezahlen. Einen eigenen Raum für das Tier, in dem es langsam ankommen und sich an die neue Situation gewöhnen kann, sollte man hingegen haben. „Meistens sind es Katzen und Hunde die in Not geraten“, berichtet Tenorth.