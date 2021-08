Artenvielfalt in der Region : Wachtberg zögerlich bei Naturschutzprojekt

Wachtberg Das Projekt „Vernetztes Rainland“ läuft woanders bereits seit August. Die Gemeinde Wachtberg will aber erst noch beraten.

Die notwendigen Personalkapazitäten seien in den jeweiligen Verwaltungen eher gering, so Vasbender. Derzeit arbeite man mit der Stadt Rheinbach zusammen. Wegen der dortigen Hochwasserschäden konzentrieren sich die Aktiven im Projekt auf kleine Flächen, die die Mitarbeiter der Stadt nicht allzu viel belasten.

„Das Projekt ist in der Bevölkerung mittlerweile bekannt“, sagte Vasbender. „Es haben schon verschiedene Bürger angerufen, auch Politiker.“ Die wollten sich, mangels anderweitiger Information, beim Verein selbst informieren. „In einigen Kommunen haben die Bürgermeister das nach kurzer Beratung selbst entschieden, in anderen waren Ausschüsse beteiligt“, skizziert Vasbender die bisherigen Abläufe bei den Zusagen der Nachbarkommunen.

Weil das Projekt wegen der langen Laufzeit von Belang für die gesamte Gemeinde sei, solle das Thema an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am 14. September beraten und anschließend mit einer Empfehlung in die Ratssitzung am 5. Oktober gegeben werden, sagt Gemeindesprecherin Margrit Märtens. Im Zusammenhang mit dem Projekt sollen auch die Starkregenvorsorge, die Flutgrabenmodellierung und die entsprechenden räumlichen Bedürfnisse diskutiert werden. Gründe für eine seit Januar fehlende Reaktion auf die Anfrage des Vereins nannte die Gemeinde nicht.