Engagierter Ruhestand bei Telekom und Post : 1000 Stunden im Einsatz für Wachtberg

Wachtberg Von dem Programm „Engagierter Ruhestand“ für Beamte der Post und der Telekom profitiert aktuell die Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde Wachtberg, Katja Ackermann. Zwei Frauen leisten bei ihr binnen drei Jahren mindestens 1000 Stunden Arbeit.

500 Stunden war Gabriele Bertram in den zurückliegenden zwölf Monaten ehrenamtlich für die Wachtberger im Einsatz. Das sagt der 58-Jährigen ihre Excelliste, in die sie alles einträgt. Egal ob im Kleiderpavillon der evangelischen Kirche, als Einkaufshilfe, beim Projekt Zugabe der katholischen Kirche oder dem Ehrenamtsbüro der Gemeinde Wachtberg – Bertram packt an, wo Hilfe gebraucht wird.

Große Hilfe für die Ehrenamtskoordinatorin

„Freiwillige, die über den ‚Engagierten Ruhestand’ zu uns stoßen, sind eine feste Größe, mit der wir planen können“, sagt die Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde Wachtberg, Katja Ackermann, erfreut. 2017 hat sie die Aufgabe übernommen, ist aber weiterhin ein Ein-Frau-Betrieb. Da ist jede Unterstützung willkommen, zumal ihr Hauptaugenmerk bis zum vergangenen Jahr ausschließlich der Flüchtlingsarbeit galt. Doch seit September arbeitet sie daran, weitere Themenfelder in den Blick zu nehmen. „Eine Art Karteisystem für Freiwillige könnte ich mir vorstellen“, führt Ackermann aus. Gleichzeitig betont sie, dass es am Ende schön wäre, den eigenen Input mit den Möglichkeiten der Engagementsbörse des Rhein-Sieg-Kreises und der Ehrenamtsbörse Wachtberg zu verbinden. „Wir wollen nicht parallel arbeiten, sondern an einem Strang ziehen“, so die Koordinatorin.