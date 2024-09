Jubiläum in Wachtberg 1250 Jahre Fritzdorf: Familienfest und Historisches zum Geburtstag

Laut Edith Anders vom Ortsfestausschuss (OFA) Fritzdorf-Arzdorf wartet am Samstagabend mit der BAP-Coverband Mam das erste Highlight des Wochenendes auf die Besucher. Ab 19 Uhr spielt die Gruppe in der Mehrzweckhalle Fritzdorf. Die Karten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro bei Sägewerk Schmitz, beim Bauernhof Schimmel in Arzdorf und beim Frittenschmied in Villip. Wer spontan sein will, kann die Karten auch für 20 Euro an der Abendkasse kaufen.