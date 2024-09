Schnelleres Internet im Rhein-Sieg-Kreis 180 Kilometer Glasfaserkabel beschleunigen den Datenverkehr in Gewerbegebieten

Wachtberg/Rhein-Sieg-Kreis · Rund elf Millionen Euro Förderung fließen in den Glasfaserausbau in zehn Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises. Es geht gezielt um Gewerbegebiete, denn hier lohnt sich der privatwirtschaftliche Ausbau für die Kommunikationsanbieter oft nicht. Erster Spatenstich war in Wachtberg.

18.09.2024 , 18:00 Uhr

Ziehen beim Breitbandausbau an einem Strang: (von links) Neunkirchen-Seelscheids Bürgermeisterin Nicole Berka, Hennefs Bürgermeister Mario Dahm, Königswinters Bürgermeister Lutz Wagner, Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher, Landrat Sebastian Schuster und Wachtbergs Beigeordneter Swen Christian. Foto: Axel Vogel

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn