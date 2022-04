Bande erbeutete Goldmünzen aus Wachtberg : 25-Jähriger kommt nach Betrug an Ehepaar in Haft

25-Jähriger kommt nach Betrug an Ehepaar in Haft

Bonn Ein 25-jähriges Mitglied einer Trickbetrüger-Bande ist vor dem Bonner Landgericht zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Die Täter erbeuteten Goldmünzen eines Wachtberger Ehepaares im Wert von 450 000 Euro.

Ein 25-jähriges Mitglied einer Trickbetrügerbande ist vor dem Bonner Landgericht wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Nicht nur naive Gemüter, so Kammervorsitzender Jens Rausch, sondern auch „gebildete Leute“ würden auf die Telefonanrufe falscher Polizeibeamter reinfallen, die vor vermeintlichen Einbrecherbanden warnen – und ihren professionellen Schutz anbieten. Im aktuellen Fall findet sich unter den Opfern der „raffinierten psychologischen Kriegsführung“ sogar ein ehemaliger Staatsanwalt, der mit betrügerischer Kriminalität durchaus vertraut sein müsste. Aber als der 84-jährige Pensionär aus Wachtberg den ersten Anruf bekam, vertraute er dem angeblichen Oberkommissar, der sich in diesem Fall Andreas Neumann nannte. Sein gesamtes Vermögen, so hatte es ihm der Anrufer eingeflüstert, sei ernstlich in Gefahr. Seine Adresse stünde auf einer „Einbrecherliste“, die man gefunden habe. Nach vier Tagen telefonischer Gehirnwäsche hatte der Staatsdiener im Ruhestand seine gesamte Münzsammlung den Betrügern in vier Taschen überreicht – Wert: mindestens 450 000 Euro.

„Das Schlimme ist“, so der Vorsitzende, „dass bei den Betrügereien systematisch das Vertrauen in die Polizei missbraucht wird. Das ist eine ganz fiese Sache.“ Besonders verwerflich sei auch, dass immer wieder alte und schützenswerte Menschen ausgenutzt und bedenkenlos psychisch wie auch materiell schwer geschädigt werden.

Der Angeklagte spielte im länderübergreifenden Bandensystem, dessen Drahtzieher in der Türkei sitzen, den sogenannten Logistiker, der die Abholer organisierte, sie an die Einsatzorte fuhr und die Beute in die Türkei weiterleitete. Rausch: „Er hatte nie Kontakt zu den Opfern, aber er hat sich fraglos in den Dienst der Bande gestellt.“ 2020 hatte der Angeklagte sich von Bandenmitgliedern in Köln verführen lassen, die mit dicken Autos geprotzt hätten. Da er finanzielle Nöte hatte, machte er mit. Tatsächlich will er für die sieben Fälle insgesamt nur 2650 Euro Lohn bekommen haben.