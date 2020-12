Katholische und evangelische Kirche in Wachtberg : 40 Jahre auf ökumenischen Pfaden

Gottesdienste mit und ohne Anmeldung

Die evangelische Gemeinde Wachtberg teilt mit, dass es an Heilig Abend kurze Gottesdienste gibt.

Open-Air-Gottesdienste: Um 16.30 Uhr findet eine Vesper am Rondell des evangelischen Gemeindehauses in Niederbachem mit Bläserchor und Weihnachtsliedern statt, auf dem Schulhof der Grundschule in Pech um 16 Uhr ein Familiengottesdienst mit Mitmach-Krippenspiel und um 18 Uhr eine Christvesper. Alle Open-Air-Gottesdienste finden bei jedem Wetter und ohne Bestuhlung statt. Abstände und Hygienemaßnahmen müssen gewahrt bleiben. Teilnehmer werden gebeten, ein Licht mitzubringen. Um 23 Uhr wird mit Musik, Bibeltexten und Predigtgedanken in der Gnadenkirche in Pech die Christnacht gefeiert. Für diese Angebote ist keine Anmeldung erforderlich.

Platzkarten für folgende Termine können ab Montag, 7. Dezember, im Gemeindebüro, Bondorfer Straße 18, abgeholt werden: 12 Uhr Krabbelgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche in Berkum. Im evangelischen Gemeindezentrum in Niederbachem 14 und 15 Uhr Familiengottesdienst mit Mini-Krippenspiel, 18 und 19 Uhr Vesper mit Weihnachtsmelodien. es