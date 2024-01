Rheinlandweite Protestaktion 50 Landwirte demonstrieren in Wachtberg-Berkum

Nach der großen Bauerndemonstration in Berlin gegen die Kürzung der Agrarsubventionen Mitte Januar hatte Bauernpräsident Joachim Rukwied bereits angekündigt, dass damit die Proteste noch keineswegs beendet seien. Das zeigte sich dann auch am späten Freitagnachmittag am Wachtbergring nahe des Berkumer Einkaufszentrums. Am Kreisel an der Marktscheune hatten sich rund 50 Landwirte um Ortslandwirt Michael Hüllen und Mitorganisator Albert Schmitz um ein Mahnfeuer gescharrt, ihre Traktoren standen mit eingeschalteter Warnblinkanlage gut sichtbar am Straßenrand.