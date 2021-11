Offene Impfaktion des Kreises in Wachtberg : 571 Bürger nehmen lange Schlangen in Kauf

Wachtberg Da das Impfangebot des Rhein-Sieg-Kreises besonders niederschwellig sein soll, werden keine Termin für die Aktion in Wachtberg vergeben. 571 Bürger nehmen lange Wartezeiten in Kauf.

Wie in anderen Kommunen zuvor haben sich am Dienstag bei der offenen Impfaktion des Rhein-Sieg-Kreises auch in Wachtberg lange Schlangen gebildet. Bei eisigen Temperaturen hatten die Impfwilligen vor der Feuerwehr in Berkum teils zwei Stunden lang ausgeharrt. Im Hauptausschuss war dieses Szenario bereits letzte Woche Thema gewesen. Doch Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) hatte betont, dass die Gemeinde keinen Einfluss auf die Kreisaktion habe. Sie solle bewusst niederschwellig, also ohne Terminvergabe, stattfinden.