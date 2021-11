Offene Impfaktion des Kreises in Wachtberg : 580 Bürger nehmen lange Schlangen in Kauf

Wachtberg Da das Impfangebot des Rhein-Sieg-Kreises besonders niederschwellig sein soll, werden keine Termin für die Aktion in Wachtberg vergeben. 580 Bürger nehmen lange Wartezeiten in Kauf.

Wie in anderen Kommunen zuvor haben sich am Dienstag bei der offenen Impfaktion des Rhein-Sieg-Kreises auch in Wachtberg lange Schlangen gebildet. Bei eisigen Temperaturen hatten die Impfwilligen vor der Feuerwehr in Berkum teils zwei Stunden lang ausgeharrt. Im Hauptausschuss war dieses Szenario bereits letzte Woche Thema gewesen. Doch Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) hatte betont, dass die Gemeinde keinen Einfluss auf die Kreisaktion habe. Sie solle bewusst niederschwellig, also ohne Terminvergabe, stattfinden.

Vier Ärzte impften in vier „Straßen“ von 11 bis 16 Uhr 580 Menschen ab zwölf Jahren. Genauere Infos zum Alter der Impflinge wie auch zum bevorzugten Impfstoff konnte die Pressestelle des Kreises am Abend noch nicht geben. Am Dienstag, 14. Dezember, gibt es eine Neuauflage der Aktion von 11 bis 16 Uhr, wieder im Feuerwehrgerätehaus in Berkum, Sankt Florian Straße 1. Zudem öffnet am Dienstag, 7. Dezember, „Im Ruhrfeld 16“ in Meckenheim ein linksrheinisches Impfzentrum. Laut Kreis können sich dort alle ab zwölf Jahren von Dienstag bis Samstag zwischen 12 und 18 Uhr impfen lassen. Dabei spiele es keine Rolle, ob eine Erst-, Zweit- oder eine Auffrischungsimpfung benötigt wird.