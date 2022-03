Interimslösung auf dem Dorfplatz : Adendorf bekommt Volksbank-Truck

Adendorf Nach der Sprengung im vergangenen Oktober in der Volksbank in Adendorf: Interimslösung soll Zeit bis zur Wiederherstellung der Filiale überbrücken.

Nach der Sprengung des Geldautomaten am 14. Oktober 2021 lag die Volksbank im Töpferort in Trümmern. Als Interimslösung will die Genossenschaft für ihre Kunden einen Bank-Truck aufstellen. Über Sanierung oder Neubau des beschädigten Gebäudes soll die Entscheidung nach den Schadenseinschätzungen der Versicherung fallen.

Detonation zerstörte den gesamten Innenraum der Bank

Um kurz vor vier Uhr morgens weckten seinerzeit zwei in kurzem Abstand aufeinanderfolgende Detonationen viele Adendorfer. Kriminelle hatten den Geldautomaten der Volksbank in Wachtberg gesprengt und dabei im Bankgebäude weitreichende Schäden angerichtet. Wie groß die Schäden sind, haben die Gutachter und Statiker zwischenzeitlich geklärt, gab Achim Simon für die Volksbank Euskirchen Auskunft. Neben dem Bank-Vorraum war der gesamte Innenraum mitsamt Büros sowie das Holzträgerwerk, Böden und Wände maßgeblich in Mitleidenschaft gezogen.

Klar sei, dass die Genossenschaft die Filiale im Töpferort wieder eröffnen will, sagte Simon. Allein wann und wie das geschehen soll, werde sich im Laufe der Arbeit der Versicherungen herausstellen. Entweder wird man eine vollständige Sanierung in Gang setzen, oder das Gebäude abreißen und an der gleichen Stelle neu bauen, sagte der Sprecher der Bank. In jedem Fall werde der Bau an aktuelle technische und bauliche Vorgaben angepasst, so Simon. Eine vollständige Grundlage für die Entscheidung zwischen Sanierung und Neubau sollen die Ergebnisse der noch laufenden Arbeit der Versicherung liefern. Zurzeit weicht die Kundschaft in die Villiper Filiale aus, in der auch Mitarbeiter der Adendorfer Filiale untergekommen sind.