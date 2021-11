Sozialarbeiterinnen berichten im Ausschuss : Afghanische Ortskräfte finden Zuflucht in Wachtberg

Wachtberg Zwei Wochen hatten die Sozialarbeiterinnen der Gemeinde Wachtberg Zeit, die Ankunft von zwei Großfamilien aus Afghanistan vorzubereiten. Die Väter haben als Ortskräfte für die deutsche Regierung gearbeitet. Am Zufluchtsort ist Vieles neu, auch das Einkaufen.

Das berichteten Kahlenberg und Grzenia am Mittwochabend im Sozialausschuss in der Berkumer Schulaula. „Wir hatten viele Herausforderungen, die erste war, dass beide Familien jeweils fünf Kinder haben“, sagte Grzenia über die Zeit Anfang Oktober. In der Folge bedeutete das, Zimmer in den Flüchtlingsunterkünften anders zu belegen: „Viele mussten umziehen, da es sich eben nicht um kleine Familien handelt“, so die Sozialarbeiterin. Untergebracht sind die jeweils siebenköpfigen Familien nun im Gereonshof in Werthhoven und in der Alten Schule in Berkum – in jeweils einem Zimmer. „Das ist schon sehr kuschelig“, ergänzte Grzenia ironisch.