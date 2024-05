Fahrzeug stand in überfluteter Garage Profis machen Flut-Porsche wieder fit für die Straße

„Ich stand schon vor vielen technischen Herausforderungen. Aber das hier ist schon etwas ganz Besonderes.“ Martin Kalandrik, Inhaber der Werkstatt für Sportwagen „9und11“, lässt seinen Kennerblick über einen aus dem Ahrtal stammenden Porsche 911 schweifen. Das Fahrzeug stand in der Flutnacht komplett unter Wasser, der knapp 30 Jahre alte Sportwagen muss aufwendig restauriert und komplett neu aufgebaut werden. Die Arbeiten in der Wachtberger Fachmanufaktur, die auf 911er aus dem Hause Porsche spezialisiert ist, sind in vollem Gange. Dennoch wird es wohl noch ein Jahr dauern, ehe der Wagen aus der Zuffenhausener Porsche-Schmiede wieder auf die Straße kann.