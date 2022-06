„Jacky & The Two Strokes“ aus Wachtberg : Von der Sat.1-Bühne in die Obsthalle nach Züllighoven

Sängerin Jaqueline "Jacky" Bloem, Kontrabassist Florian Neupert (l.) und Gitarrist Fabian Knauss treten bei den Wachtberger Kulturwochen auf. Foto: Thomas Wunderer

Wachtberg Mit großen und kleinen Bühnen kennt sich Sängerin Jaqueline Bloem aus. Die Wachtbergerin war 2014 bei DSDS dabei und sitzt aktuell für Sat.1 in der Jury von „All Together Now“. Am Sonntag gastiert sie mit ihrem Herzensprojekt „Jacky & The Two Strokes“ in der Heimat. Und zwar in einer Obsthalle.

Stille gibt es im Leben von Jaqueline Bloem selten. Als Sängerin ist die Wachtbergerin von Musik umgeben, als Betreuerin in einer Offenen Ganztagsschule von einer gewissen Lärmkulisse. Corona hat jedoch in beiden Bereichen viel Stille mit sich gebracht. Die Schüler waren im Homeschooling und als die Zwei-Haushalts-Regel aufgestellt wurde, waren nicht mal mehr Proben mit ihren beiden Bandkollegen Florian Neupert und Fabian Knauss möglich.

Umso mehr freuen sich „Jacky & The Two Strokes“, dass es mit der Ruhe am kommenden Sonntag sozusagen offiziell vorbei ist. Dann treten Bloem, Kontrabassist Neupert und Gitarrist Knauss bei den Wachtberger Kulturwochen auf dem Obsthof von Philipp und Mark Hochgürtel in Züllighoven auf. Um 17 Uhr geht es los. Auf den ersten Blick ein eher ungewöhnlicher Ort, möchte man fragen und tut es auch. „Wir haben persönliche Bezüge zu Züllighoven, ich wohne seit einem Jahr dort, Fabian in seiner Kindheit“, so Bloem.

Lagerfeuerromantik am Obsthof

Zudem passe der Platz mit seiner Lagerfeuerromantik perfekt zur Musik. „Wir spielen Country, Rock’n’Roll, Rockabilly und Schlager“, erzählt die 33-Jährige. Letzteres nicht mit Pop-Ausrichtung, sondern eher aus den Fünfzigern und Sechzigern. Generell sind die drei recht flexibel, wenn es um Auftritte geht: Ihre Coversongs von Größen wie Johnny Cash, Elvis, Dolly Parton und anderen spielen sie nicht nur in großen Sälen, sondern auch in Mini-Kneipen oder auf einem Anhänger mit Strohballen. Mit zwei Stunden planen Jacky, wie ihr Künstlername lautet, und ihre Kollegen für Sonntag. „Wir könnten auch länger, unser Repertoire ist riesig“, sagt die Frau aus Züllighoven.

Geprobt wird im extra dafür hergerichteten Kellerraum bei Kontrabassist Neupert (33) in Villiprott. Der letzte des Trios, der 40-jährige Knauss, ist noch abtrünnig und lebt in Beuel. „Aber er versucht, etwas im Ländchen zu finden“, sagt Bloem mit einem Schmunzeln. Sie hätten den Luxus, Musik machen zu können, die ihnen Spaß macht. „Ohne Druck. Es ist unser Herzensprojekt, und wir müssen damit kein Geld verdienen“, betont die Sängerin, die sonst in der Schule arbeitet. Knauss ist fernab der Bühne Lehrer, Neupert Goldschmied.

Bald wollen die drei auch eigene Lieder präsentieren

Sie nur als Hobby-Musiker zu bezeichnen, wäre aber doch etwas wenig – angesichts des Niveaus, des Equipments und dem Wunsch, bald eigene Lieder zu schreiben und darzubieten. Zudem steht mit Bloem keine ganz Unbekannte in erster Reihe. 2014 war sie unter den letzten 20 beim RTL-Format „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), damals unter Dieter Bohlens Regie. Wer es am Sonntag nicht nach Züllighoven schafft, kann am Freitag den Fernseher auf Sat.1 einstellen. Ab 20.15 Uhr sitzt „Jacky“ in der Jury von „All Together Now“.

„Ich bin über Instagram angeschrieben worden, ob ich nicht Lust hätte, bei der Musikshow mitzumachen“, erzählt die 33-Jährige, die nach dem Abi zunächst hauptberuflich als Musikerin unterwegs war. Pro Sendung singen zwölf Kandidaten vor 100 Jurymitgliedern. „Wenn sie uns überzeugen, buzzern wir und stehen auf“, erklärt die Musikerin. Die besten drei kommen ins Finale und kämpfen um 10 000 Euro. Dreimal ist Bloem dort freitags als Vertreterin von Jacky & The Two Strokes noch zu sehen. Die Chancen auf eine Fortsetzung stünden gut. Warum sie sich vorstellen kann, dann wieder an Bord zu sein: „Es geht eben nicht darum, einen neuen Superstar zu finden, sondern darum, die Musik zu feiern.“ Wie es ihre eigene Band schon seit Jahren tut.