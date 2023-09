1150 Jahre Villip Als die Franzosen das Rotwild im Kottenforst vernichteten

Die Franzosen gingen, die Preußen kamen, in der Burg Gudenau ging das gesellschaftliche Leben weiter. Der kaiserlicher Thronfolger Wilhelm genoss noch im Sommer 1914 die Empfänge auf der Burg und erwähnte seinen Besuch in Villip gar in seinen Memoiren. Doch nicht nur das: Er war der Blumenfrau Veronika Schüffelgen, geboren 1845, sehr zugetan. Diese war eine gute Freundin der Lindenwirtin Aennchen Schumacher. „Sie ging jeden Tag zu Fuß nach Bonn, um dort ihre Blumen zu verkaufen“, beschreibt Ulf Hausmanns. Kompromisslos. So wird erzählt, dass sie eines ihrer Kinder auf dem Heimweg in der Wattendorfer Mühle auf die Welt brachte. „Das nannte sie immer ihr ausländisches Kind.“ Zur goldenen Hochzeit im Jahr 1918 meldeten sich denn auch Kaiser und Thronfolger – mit einem Geschenk.