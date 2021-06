Alte Wachtberger Motive auf Postkarten : Altbürgermeister Giersberg sichert Gemälde für die Nachwelt

Oberbachem Drei heimatkundliche Motive hat der Wachtberger Altbürgermeister Paul Giersberg Interessierten zugänglich gemacht. Es sind Reproktionen eines Ölgemäldes von 1956 des bekannten Malers Walter Cüppers und von zwei Aquarellen aus dem Jahr 1947. Sie zeigen jahrzehntealte Ansichten auf Oberbachem und Kürrighoven.

Das Netzwerk Giersbergs, Sprecher des Arbeitskreises Heimatgeschichte im Verein für Brauchtumspflege und Ortsverschönerung in Oberbachem ist groß. Im Drachenfelser Ländchen geboren, seien ihm bei Besuchen in der Nachbarschaft Ende der 1950er Jahre drei heimatkundlich bedeutende Gemälde aufgefallen: ein Ölgemälde Cüppers’ mit dem Motiv von Oberbachem aus Richtung Kürrighoven sowie zwei Aquarelle Buchers mit der Kapelle in Kürrighoven und Schneiders Gutshof.

Ölgemälde zeigt die Kirche Heilige Drei König

Das Ölgemälde Cüppers’ hat als Motiv die Kirche Heilige Drei König und das Pfarrhaus samt dahinterliegender Siebengebirgskulisse. Während heute das gesamte Umfeld der Kirche komplett bebaut ist, gab es damals mehr landwirtschaftlich genutzte Flächen. Cüppers, der im Kreis Düren geboren wurde, hatte die Region durch seinen Bruder kennengelernt. Dieser war im nahen Gimmersdorf als Lehrer tätig. Später wurde Cüppers durch sein Wirken an Hochschulen bekannt, unter anderem durch Studien in Düsseldorf und Paris, durch Dozententätigkeiten und eine Professur für Kunstdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Neuss sowie an der Universität Düsseldorf.