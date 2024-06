Alternative zum Auto So mobil ist Wachtberg

■ Schnellbuslinie/Park & Ride: Der Schnellbus, der von Meckenheim über Wachtberg nach Bad Godesberg führen soll, ist ein lang gehegter Wunsch der Wachtberger Politik, der auch Eingang in die schwarz-grüne Koalitionsvereinbarung fand. Noch sind die Planungen nicht konkret, Ende Januar aber haben die Projektbeteiligten, darunter die Gemeinde Wachtberg und der Rhein-Sieg-Kreis, die potenzielle Strecke genauer unter die Lupe genommen. Dabei ging es auch um potenzielle Park-&-Ride-Plätze, die installiert werden müssen. Dabei wurde klar: Der Wanderparkplatz „An den drei Steinen“ ist nicht geeignet. Ganz im Gegensatz zum Kreuzungsbereich „Beckers Kreuz/L158“ am Sportplatz in Villiprott. Dort, so die Gemeinde, seien nicht nur Stellplätze vorhanden. Die Stelle bietet auch direkte Verbindungen zum Ort, zu Radwegen und eben zum Sportplatz. Das Ergebnis: Die Gemeinde soll nun eine sogenannte Grundlagenermittlung durchführen. Also die Fläche samt Eigentumsverhältnissen genau beleuchten, um festzustellen, ob sie sich wirklich als Park-&-Ride-Platz eignen würde. Auch in Bad Godesberg soll ein solcher eingerichtet werden, und zwar in der Nähe des Bahnhofs.