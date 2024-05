Standort aufgelöst Deshalb gibt es keine Altglascontainer mehr am Einkaufszentrum in Berkum

Weil es den beliebten Altglas-Container am Einkaufszentrum in Wachtberg-Berkum nicht mehr gibt, suchen viele Bürger nach Alternativen. In den einschlägigen Wachtberg-Gruppen der sozialen Medien fanden sich zuletzt Hilferufe wie diese: „Hallo liebe Wachtberger, leider ist eine Diskussion bezüglich der Glascontainer hinter dem EKZ an mir vorbeigegangen“, postete ein Nutzer: